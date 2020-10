Cairo, guasto acquedotto in corso XXV Aprile: l'acqua nuovamente disponibile in tutte le abitazioni

"Il guasto è stato momentaneamente riparato e il disservizio risolto". Lo comunica in comune di Cairo Montenotte che aggiunge: "Il concessionario Ireti provvederà nei prossimi giorni alla sostituzione definitiva dei componenti interessati alla rottura e completerà il lavoro di ripristino. L'acqua è di nuovo disponibile in tutte le abitazioni".

L'allarme è stato lanciato a seguito di un guasto alla linea di adduzione idrica principale transitante in corso XXV Aprile. Con disservizi a tutti gli utenti localizzati in detta via, nelle vie limitrofe sino ad arrivare alla frazione di Rocchetta Cairo.

Da qui la decisione da parte del gestore di attivare un servizio sostitutivo mediante autobotte posizionata all'incrocio tra corso XXV Aprile e via della Repubblica.