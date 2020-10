Futuro della Sanac di Vado, fumata grigia dall'incontro con il Mise. Il sindaco e i sindacati: "Nessuna risposta, il tempo è scaduto"

"Abbiamo chiesto e me lo auspico come sindaco che entro novembre il Ministero arrivi con una proposta o con una partecipazione pubblica o con un piano di rilancio. Si rischia che il settore muoia, non voglio sentirmi dire che prolungano gli ammortizzatori sociali. Il tempo è scaduto".

Queste le parole del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano dopo che questa mattina ha partecipato in videoconferenza ad una riunione con il Mise, alla quale hanno partecipato i commissari del gruppo Sanac, i sindacati e le rsu. Una fumata grigia per l'azienda vadese che già nei mesi scorsi ha fatto sentire la sua voce vista la difficile situazione in cui versano 78 famiglie, che anche quest'oggi non hanno ricevuto nessuna notizia positiva da parte del Mise.

"Del Mise era presente solo un funzionario, che non si è espresso. Il problema principale è capire come e se la Sanac si inserisce in un progetto futuro di consolidamento, se l'assetto siderurgico resta importante - prosegue la prima cittadina - Il problema oggi è che se da una parte abbiamo avuto garanzie che ci saranno per un po' gli ammortizzatori sociali, non c'è una strategia di lungo periodo. L'indirizzo politico amministrativo non c'è e questo ci preoccupa come territori. A rimetterci saranno tutte le aziende come Sanac che lavorano nel comparto".

Dopo la riunione con il sindacato nazionale e le rsu, quest'oggi nessuna risposta positiva da parte del Ministero.

"Un incontro squallido, non c'era praticamente nessuno del Mise, non c'e stato detto nulla, si aspetta l'ultima fideiussione di Mittal e poi si fa un'ulteriore proroga oppure un altro bando di gara" ha dichiarato Alessandro Bonorino, rsu Cgil.

"Una fabbrica che fino a 7 anni fa era in attivo ora è conciata in questa maniera, le cause sono le decisioni sempre rimandate e la pazienza è finita" ha continuato Bonorino.

"Chiediamo con forza che sia aperto un vero e proprio tavolo sul settore siderurgico, Asset strategico per il paese. Sanac in questa prospettiva è fondamentale visto che senza materiale refrattario nessuna acciaieria può produrre acciaio. Ad oggi vantiamo 9 milioni di crediti nei confronti di Arcellor Mittal che non sono ancora stati saldati e cosa ancor più grave ci è stato comunicato che per il pagamento dei crediti passati si è dovuto ricorrere ai decreti ingiuntivi. Abbiamo chiesto al governo di adoperarsi verso Arcellor Mittal al fine di garantire il pagamento dei crediti che Sanac vanta, ma allo stesso tempo chiediamo e continuiamo a chiedere al Governo garanzie sul nostro futuro" il commento dei sindaci unitariamente.

Domani pomeriggio si svolgerà un incontro con le sigle sindacali delle 4 fabbriche di Vado, Massa Carrara, Gattinara e Grogasti.