Savona, perde il controllo della propria autovettura e va a collidere contro un altro veicolo fermo. Protagonista un giovane, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio odierno sulla strada che porta al Santuario.

Fortunatamente non grave l'automobilista: l'impatto tra i due veicoli è stato molto lieve. Per accertamenti è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.