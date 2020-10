Savona, sospesa sala giochi di via Niella per 5 giorni

Il comune di Savona ha deciso di sospendere l'attività di sala giochi di un locale di via Niella per 5 giorni dal 27 ottobre al 31 ottobre.

La decisione potrà essere revocata a meno che il titolare dell'attività non abbia già provveduto alla nomina di un rappresentante abilitato all'esercizio dell'attività in sua assenza.

Lo scorso 26 settembre personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Savona ha contestato ed elevato un verbale di accertata violazione amministrativa alla ditta, in quanto in quel momento nel locale era presente una persona non rappresentante della gestione come infatti non specificato sulla licenza.