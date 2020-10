Savona: 'A Campanassa celebra Cristoforo Colombo

Annuncia l'associazione culturale 'A Campanassa di Savona:

"Ricordiamo che negli scorsi anni, tramite l’A Campanassa, le città di Savona e Genova sono state unite nell’indicare ai giovani il messaggio di Cristoforo Colombo, figura che accomuna le due città, almeno idealmente, per mezzo del “ponte”, rappresentato dalle celebrazioni colombiane, con spirito di solidarietà e amicizia, momento fondante delle nostre Comunità. Savona e Genova hanno celebrato Cristoforo Colombo, soprattutto nel gemellaggio tra studenti appartenenti alle scuole delle due città.

Quest’anno l’evento non potrà essere così ricco e variegato come nel 2019, stante la grave situazione sanitaria ed economica a seguito del Covid 19: purtroppo si dovrà rinunciare al progetto ed al programma relativi alle celebrazioni della figura di Cristoforo Colombo, indiscusso universale patrimonio storico e culturale di noi liguri e dei cittadini statunitensi. In questi giorni, l’A Campanassa, il Sindaco di Savona, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nella persona del Prof. Alessandro Clavarino quale responsabile dell’Ufficio III, Ambito Territoriale Savona, la Dott. Anna Maria Saiano, Agente Consolare degli Stati Uniti d’America a Genova avevano ideato un percorso più limitato e circoscritto nel tempo, ma comunque, sempre di forte impatto sui giovani, nostro principale obiettivo, per ricordare loro le origini della gens ligure, nella tradizione e nei costumi dei nostri padri.

Il progetto era quella di mettere in contatto telefonico, il 12 ottobre, via call, una scuola savonese con una di studenti di pari età, statunitense: ovviamente il momento fondante sarebbe stato quello della congiunta e simultanea partecipazione delle due scuole. L’intervento del Consolato sarebbe stato del tutto simbolico, a testimoniare la comunanza di intenti e di identità tra due popoli, nel segno e nel nome di Cristoforo Colombo.

Lo scopo, quindi, era quello di creare il gemellaggio tra le Scuole liguri e quelle degli Stati Uniti, d’America nel nome di Cristoforo Colombo. Vuoi la chiusura per Covid 19 di alcune scuole contattate in USA, in cui gli studenti lavorano in dad, vuoi per le problematiche inerenti la gestione degli studenti delle scuole savonesi, per identici motivi, si è dovuto recedere dagli iniziali progetti.

Conseguentemente, il programma è così definitivamente modificato con la cerimonia di

Lunedì 12 ottobre alle ore 10,30 - Atrio Torre del Brandale

con l’apposizione di una corona d’alloro sul busto di Cristoforo Colombo, al suono dei rintocchi della Campanassa, sulle note dell’Inno di Mameli concertato dal maestro Ivano Nicolini – Saluto delle Autorità invitate.

Con l’auspicio che la drammaticità del momento potrà essere superata e nell’anno 2021 così riprendere le celebrazioni.

La cerimonia si svolgerà nella piena osservanza della normativa statale e comunale dettata in materia di Covid 19, con particolare riguardo all’assoluto divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento sociale, oltre all’obbligatorietà dell’uso dei dispositivi di protezione individuale in particolare delle “mascherine” a protezioni delle vie respiratorie: in ottemperanza al piano di sicurezza vigente all’interno della Torre del Brandale di cui al protocollo “Misure urgenti di contenimento delle diffusione del Covid 19”, certificato dall’Ing. Massimo Pacini in data 15 giugno 2020, documento depositato agli atti dell’Associazione A Campanassa e a suo tempo inviato alle Autorità preposte in materia di sicurezza sanitaria e sociale, in conformità alla normativa vigente anti Covid 19.

Avendo assicurato la loro presenza sia il Sindaco di Savona, avv. Ilaria Caprioglio, sia il Dirigente – Ufficio III – Ambito Territoriale Savona - Prof. Alessandro Clavarino, sia la Dott.ssa Anna Maria Saiano Agente Consolare degli Stati Uniti d’America a Genova l’occasione potrà essere di auspicio per vedere celebrata, ancora una volta dalle due città – Savona e Genova gemellate nell’immagine del grande navigatore - la figura di Cristoforo Colombo, nel segno e con il patrocinio del Consolato degli Stati Uniti d’America di Genova.

Si chiede di dare cortese notizia al presente comunicato e si allega invito che è stato destinato alle sole Autorità, stante la limitata capienza a 20 persone dell’atrio della Torre del Brandale".