No alla plastica sui litorali finalesi: volontari si organizzano per effettuare una raccolta sabato mattina

La plastica "invade" le spiagge del Finalese: in alcuni casi è colpa del maltempo, in altri di qualche sconsiderato che abbandona oggetti in modo casuale e scriteriato sul litorale, in ogni caso, alla base di tutto, c'è sempre un uso eccessivo e niente affatto consapevole di questo materiale, che potrebbe benissimo essere sostituito con prodotti biodegradabili.

Per fortuna c'è un solido gruppo di volontari che decide di rimboccarsi le maniche e intervenire.

Infatti, il 10 ottobre prossimo, a partire dalle 10 e fino alle 12:30, il CEA (Centro di Educazione Ambientale) "Finale Natura", il WWF e "Sfuso", progetto nato a Calice Ligure dedicato all'ecosostenibilità, organizzano un intervento volontario di raccolta di materiali plastici con ritrovo sul molo di Finalpia. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Finale Ligure e la partecipata Finale Ambiente per la collaborazione. Chi volesse aderire all'iniziativa può contattare Carlo al 347 8900194.

I volontari del CEA "Finale Natura" spiegano così come è stato varato il progetto e come si articola: "Oltre all'ingente quantità di legna sulle nostre spiagge dopo la scorsa mareggiata è arrivata anche della plastica, altra invece ne è rimasta ancora in alcuni tratti del nostro litorale, "dono indesiderato" di una minoranza di persone maleducate ed irrispettose del nostro ambiente. Ci vediamo sabato mattina dalle 10 al molo di Finalpia dove ci organizzeremo in gruppi e decideremo dove intervenire per il recupero della plastica. I partecipanti dovranno rispettare le norme anticovid e firmare una manleva".