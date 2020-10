Coronavirus: quasi 200 nuovi contagiati in Liguria su 3.457 tamponi

Nuovo aumento per quanto riguarda l’emergenza Covid-19 nella nostra regione. Sono infatti 196 i nuovi positivi in Liguria su 3.457 tamponi.

Nella nostra provincia sono stati 23 i nuovi positivi, di cui 12 da contatto di caso confermato, 10 da attività di screening e uno da rientro viaggio. In Asl 1(Imperia) 7 di cui 3 da contatto di caso confermato e 4 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 126 di cui 56 da contatto di caso confermato e 70 da attività di screening. In Asl 4 (Levante) sono 4, tutti da attività di screening. Infine in Asl 5 sono stati 36 di cui 20 da contatto di caso confermato, 15 da attività di screening e uno da rientro viaggio.

Registra anche una decesso: si tratta di un uomo di 80 anni, morto all’ospedale San Paolo di Savona.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 340.129 (+3.457)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 14.670 (+196)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.011 (+33)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 12.659 (+163)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.926 (+137)

Casi per provincia di residenza

Imperia 248

Savona 270

Genova 2.002

La Spezia 976

Residenti fuori regione o estero 116

Altro o in fase di verifica 314

Totale 3.926

Ospedalizzati: 225 (+2); 26 in terapia intensiva

Asl 1 14

Asl 2 16 (-2); 1 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 51; 14 in terapia intensiva

Galliera 40 (+4); 5 in terapia intensiva

Gaslini 7 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 35 (-2); 1 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 5 (-2)

Asl 5 57 (+2); 5 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.050 (+118)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.129 (+58)

Deceduti: 1.615 (+1); un uomo di 80 anni all’ospedale di Savona

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 838

Asl 2 639

Asl 3 1.184

Asl 4 376

Asl 5 690

Totale 3.727