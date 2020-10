Magliolo, biker ferito lungo il sentiero da Canova a Isallo: in codice giallo al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata sui sentieri di Magliolo, nell'entroterra pietrese, dove un bikers ha perso il controllo della propria bicicletta cadendo rovinosamente e pare fratturandosi una spalla.

L'intervento è avvenuto nel percorso cosiddetto "Toboga" che porta da Canova a Isallo, in zona impervia, per cui si è reso necessario l'ausilio dei volontari del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco, i quali hanno recuperato l'uomo, trasportato poi dall'ambulanza di Pietra Soccorso al Santa Corona in codice giallo.

Sul posto è giunto anche l'elisoccorso Grifo1, ma il suo intervento diretto è stato evitato dai soccorritori a terra