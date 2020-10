Savona, nuove classi in quarantena al Boselli-Alberti e al Ferraris Pancaldo, riaperte le medie Montalcini

Dopo un sospetto caso di positività riscontrato in una classe del terzo anno dell'istituto Boselli Alberti di Savona lo scorso 1 ottobre, la Asl ha comunicato una ulteriore sospetta positività per uno studente del liceo.

Immediato è scattato l'isolamento per la classe e per gli insegnanti che hanno avuto contatti con la stessa e che dovranno così effettuare i tamponi.

Per quanto riguarda il primo caso nessun studente e professore era risultato positivo ai tamponi che si erano svolti tramite il drive trough effettuato in viale Amburgo a Savona.

Gia da lunedì alunni e insegnanti avevano potuto riprendere le lezioni in presenza che la settimana scorsa erano proseguite grazie alla didattica a distanza.

All'istituto Ferraris Pancaldo al momento sono due le classi in quarantena. Una di queste si è aggiunta ieri a quella già in isolamento fiduciario, che rientrerà in aula la prossima settimana (il 16 ottobre l'altra).

Sono 15 gli insegnanti in quarantena (che rientreranno in aula a scaglioni da lunedì e poi la settimana successiva), un ulteriore problema dopo l'appello del dirigente scolastico Alessandro Gozzi (LEGGI QUI).

Intanto da ieri è stato riaperto il comprensivo Rita Levi Montalcini con i plessi delle scuole medie di via Machiavelli e via Bove a Legino che erano stati chiusi a causa di una positività di un'insegnante. Le classi sono ritornate in aula, ne rimane solo una in quarantena.