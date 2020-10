Sopralluogo ad Albenga per risistemare il Lungocenta Croce Bianca danneggiato dal maltempo (FOTO e VIDEO)

Si è svolto nella tarda mattinata odierna un sopralluogo sul Lungocenta Croce Bianca di Albenga da parte dell'ingegner Luca Romano. Insieme al geologo Renato Lucarelli sono i due professionisti ai quali è stato affidato in somma urgenza l'incarico delle valutazioni sul dissesto di questa importante arteria viaria albenganese.

Presente alle operazioni anche il sindaco Riccardo Tomatis, affiancato da una rappresentanza dell'amministrazione comunale.

Ricostruiamo i fatti: durante lo scorso fine settimana, quando ARPAL ha dettato il passaggio dello stato di allerta meteo da arancione a rosso su diverse zone della Liguria, le intense precipitazioni hanno visto "collassare" la sede stradale del Lungocenta Croce Bianca ad Albenga. Il manto di asfalto ha ceduto incrinandosi e iniziando a franare gradualmente verso l'argine. Superlavoro dei mezzi di soccorso, impegnati anche a rimuovere le autovetture in sosta a bordo strada che si sono trovate parzialmente abbattute su un fianco.

L'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 2 e sabato 3. Immediatamente, durante la giornata di sabato, la macchina comunale ha avviato le valutazioni per evitare ulteriori e più gravi conseguenze. L'area è stata posta in sicurezza ed è stata accertata la stabilità degli edifici tra i quali ricordiamo la presenza dei plessi scolastici della vicina via degli Orti. Non si sono rese necessarie evacuazioni tra i condomini che si affacciano sul tratto viario interessato. Ora, dopo questa fase di accertamenti, si procede con i lavori di ripristino della strada.