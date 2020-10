Tamponi rapidi: riunione tra Regione, Alisa e medici di famiglia; Tersidio (Fimmg Savona): "Si eviteranno code nel drive through"

Tamponi rapidi, tele assistenza, digitalizzazione medicina territoriale e incremento per i medici di personale a supporto.

Questi gli argomenti al centro della riunione di questa mattina in Regione tra il presidente Giovanni Toti, per Alisa il commissario Walter Locatelli e il direttore della prevenzione e programmazione, i rappresentanti sindacali dei medici e pediatri e il presidente dell'ordine dei medici di Genova Alessandro Bonsignore.

"E' stato un incontro positivo con la speranza di creare un tavolo urgente per definire l'accordo per i tamponi antigenici rapidi su base volontaria per i soggetti che sono stati a contatti con un positivo e che verranno effettuati a 8-10 giorni se il soggetto è asintomatico, una soluzione che serve per evitare le code nel drive through" - spiega Angelo Tersidio, segretario Federazione Medici di Medicina Generale Savona - Si valuterà anche un accordo per la presa in carico dei soggetti positivi e si agirà tramite la tele assistenza, in cui si prenderà nota dei vari parametri e si assiste il soggetto, una sorta di cosa già fatto nei primi periodi dal medico che però sarà sostenuto dalla Regione".

"C'è stata fornita ampia disponibilità per la digitalizzazione della medicina territoriale, ed è stato dato consenso sulla possibilità di incrementare l'indennità dei medici di Medicina generale per poter essere aiutati nella gestione dei pazienti da segretarie e infermiere, così da non dover gestire una importante mole di lavoro da soli" continua Tersidio.

Per quanto riguarda i vaccini, non mancano i problemi negli studi dove i medici e le segretarie sono letteralmente sommersi dalle chiamate dei pazienti e i vaccini scarseggiano (per ora consegnati 30-50 dosi a settimana), per non parlare della carenza nelle farmacie.

"Stiamo andando avanti e faremo il possibile - ha concluso il segretario FIMMG Savona) - molte persone che in passato non hanno mai voluto farlo si sono interessato lo hanno già richiesto adesso. Il tempo c'è e per ora la situazione negli studi non è facile ma sotto controllo".