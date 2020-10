Tragico incidente sulla A10: auto travolge operai tra San Bartolomeo e Imperia Est, c'è una vittima (Foto e Video)

Grave incidente nel tardo pomeriggio sull'autostrada A10 tra San Bartolomeo al Mare e Imperia Est, all'interno della galleria 'Santa Lucia' in direzione Ponente.

Un'auto ha travolto alcuni operai che stavano lavorando su un cantiere in zona. Morto il conducente dell'auto (R.F. di 33 anni residente a Chiavari), feriti gli operai travolti dalla vettura. Stando a una prima ricostruzione pare che l'auto stesse viaggiando ad alta velocità quando, presumibilmente per via dell'esplosione di uno pneumatico, è finita fuori controllo andando a picchiare contro un camion della segnaletica autostradale e poi travolgere il cantiere.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, al momento chiuso nel tratto interessato dall'incidente. Le auto hanno fatto inversione per uscire al vicino casello di San Bartolomeo al Mare, mentre i tir sono ancora incolonnati in attesa della riapertura. Chiuso il casello di San Bartolomeo in direzione Francia.

L'autostrada è stata riaperta al traffico intorno alle 20.30 anche se ovviamente si procede lentamente e su una corsia.