Cyber Monday 2020: ecco come risparmiare davvero!

Il Cyber Monday 2020 si avvicina: è un'occasione imperdibile per risparmiare sugli acquisti online, soprattutto per chi desidera comprare articoli tecnologici. Ecco qualche informazione in più su questa particolare ricorrenza, e qualche trucco per risparmiare, sfruttando al meglio le varie offerte.

Cyber Monday: un po' di storia

Per risalire alle origini di questa particolare ricorrenza commerciale è necessario pensare, per un attimo, al 2005. Un anno in cui le connessioni web domestiche erano già molto diffuse, ma lontane anni luce (in termini di velocità e stabilità di rete) rispetto agli standard odierni. Ciò nonostante, il mondo dell'e-commerce era già in pieno fermento, sia grazie ai grandi player del settore - Amazon proprio quell'anno lancia il programma Prime - che grazie al costante e pervicace lavoro di molti piccoli commercianti.

In questo scenario, Ellen Davis, membro dell'Associazione dei Commercianti statunitense, ha un'idea: perché non lanciare un omologo dell'ormai consolidato Black Friday, dedicandolo unicamente agli e-commerce? La scelta della data perfetta ricade sul lunedì immediatamente successivo al Giorno del Ringraziamento. Ci si basa su accurate ricerche di mercato: le statistiche mostrano un notevole aumento degli acquisti dei consumatori americani proprio durante quel periodo, e l'Associazione dei Commercianti intende consolidare ed espandere il trend.

Vengono anche indagate le abitudini d'acquisto degli americani: durante quello che è ormai destinato a diventare l'universalmente noto Cyber Monday, il cittadino medio fa gli acquisti per Natale, online o in negozi fisici. Attenzione: desidera farlo lontano dagli occhi dei figli, e se possibile, nelle vicinanze del proprio posto di lavoro. Si tratta, semplicemente, dell'occasione perfetta per istituire una giornata nazionale di sconti online: i lavoratori statunitensi potranno ordinare i regali di Natale senza muoversi dall'ufficio, lontano da piccoli occhi indiscreti e, soprattutto, utilizzando una stabile e veloce connessione aziendale, molto diversa da quelle allora diffuse per uso domestico.

È un'intuizione geniale. Il successo non tarda ad arrivare; oggi, si stima un giro d'affari attorno ai 9,4 miliardi di dollari, solo sul mercato statunitense, in un singolo giorno di sconti online. In Italia i ricavi relativi agli sconti Black Friday + Cyber Monday si aggirano attorno ai 2 miliardi di euro, di cui 1,4 per gli acquisti online: non male per una "tradizione" importata solo recentemente, la cui crescita ha un andamento esponenziale.

Suggerimenti utili per risparmiare (davvero) durante il Cyber Monday

Come accennato sopra, non sono rari i casi in cui il prezzo dell'oggetto in vendita viene gonfiato poco prima del Cyber Monday, applicando in seguito uno sconto (solo apparentemente ghiotto) che riporta il prezzo a quello di mercato. Per questo, è importante monitorare l'andamento dei prezzi già qualche settimana prima del Cyber Monday, in particolare se si desidera effettuare un acquisto importante come uno smartphone di alta gamma o un nuovo PC. Per farlo, esistono alcuni strumenti utili, reperibili online: siti come CamelCamelCamel , TracciaPrezzi o Idealo permettono di visualizzare dei grafici con l'andamento storico dei prezzi per (quasi) ogni prodotto in vendita online.

Pochi giorni prima del Cyber Monday, c'è il Black Friday. In Italia, gli sconti del Black Friday vengono proposti anche online; i grandi marchi, di solito, propongono offerte a tempo limitato in occasione di queste due ricorrenze. Per questo è bene non concentrarsi solo sul Cyber Monday, ma monitorare anche le offerte proposte durante il venerdì precedente.

Infine, chi desidera acquistare un prodotto particolare da un e-commerce monomarca o di una piccola azienda, dovrebbe considerare l'idea di iscriversi alla newsletter di quel sito web. La ragione è molto semplice: durante queste ricorrenze commerciali gli utenti non registrati potranno accedere a delle offerte, ma chi è iscritto potrebbe ricevere nella propria casella di posta degli ulteriori codici promozionali. Tali codici sconto sono reperibili anche su siti specializzati; in questo modo, sarà possibile aggiudicarsi ciò che si desidera con uno sconto cumulativo non indifferente.

Quali sono gli sconti proposti durante il Cyber Monday?

Il Cyber Monday è una ricorrenza commerciale dedicata esclusivamente agli acquisti online. Nel mondo anglosassone, gli sconti vengono applicati per lo più su oggetti tecnologici: console, smartphone e smartwatch, ma anche monopattini elettrici e strumenti "smart" per la casa. Anche in Italia la tendenza è simile, sebbene si possano trovare, spesso, degli ottimi sconti anche su altre categorie merceologiche vendute online, come ad esempio i prodotti per la cura della persona e l'abbigliamento.

Le offerte del Cyber Monday sono reali e affidabili?

In linea generale, sì; ma è comunque importante prestare un po' d'attenzione. Non mancano, infatti, le segnalazioni riguardanti prezzi gonfiati ad hoc con sconti che, conseguentemente, riportano l'oggetto al prezzo reale. Il problema degli sconti falsi è, purtroppo, trasversale: può accadere sia sul piccolo sito web gestito da una singola azienda, che sulle più grandi piattaforme di e-commerce.

Per questo motivo, è importante che l'acquirente inizi a monitorare i prezzi e le varie offerte dell'oggetto che vuole acquistare già qualche settimana prima del Cyber Monday. Solo in questo modo sarà possibile acquistare a prezzo realmente scontato, e non incappare in prezzi pieni fatti risultare come scontati.

Cyber Monday e coronavirus: cosa aspettarsi

La pandemia da coronavirus ha modificato radicalmente il nostro modo di vivere, e ha avuto un impatto innegabile anche sul mondo della logistica e delle vendite online. Il settore dell'e-commerce ha goduto di una fortissima espansione, anche dopo il termine del lockdown; nel contempo, il settore della logistica si sta a mano a mano adeguando ai volumi di domande enormemente aumentati.

Il periodo del Black Friday e del Cyber Monday potrà, probabilmente, causare qualche problema al settore delle consegne. Sarà probabile dover attendere qualche giorno in più per ricevere il proprio pacco a casa; se la situazione relativa al coronavirus dovesse malauguratamente peggiorare, con nuove chiusure locali, i rallentamenti nelle consegne potrebbero essere ancora più esacerbati.

Inoltre, è importante considerare che l'aumentato traffico verso i siti web di e-commerce potrebbe determinare qualche rallentamento nella connessione. In questi casi, basterà avere pazienza, per aggiudicarsi i migliori prodotti al prezzo più conveniente.