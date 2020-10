Maltempo, il ministro Boccia: "Sforzi eccezionali per far sì che Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta possano rialzarsi in tempi brevi"

"La Protezione civile anche questa volta si è attivata in tempo reale in un Paese che è in emergenza sanitaria da ormai 8 mesi.

Il Presidente del Consiglio ha sentito personalmente il presidente Cirio e ha responsabilizzato tutto il Governo che è pronto ad attivare lo stato di emergenza per le alluvioni; serve definire il perimetro e i dettagli dei territori colpiti per decretare lo stato di emergenza. Appena ci sarà trasmesso tutto dalla Regione Piemonte e dalla Protezione civile, la lista dei danni, deliberaremo in Cdm lo stato di emergenza. Domani sarà qui il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Sentiteci al vostro fianco, il governo è con voi e interverremo in tempi rapidi decidendo insieme le modalità più veloci ed efficaci. Abbiamo fatto sforzi eccezionali in questi mesi; continueremo a farli per far sì che tutto il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta possano rialzarsi in tempi brevi". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, incontrando al Comune di Alba il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e i sindaci di Alba, Limone e Garessio, alcuni dei comuni colpiti dal maltempo dei giorni scorsi.