Varazze, Bozzano è ufficialmente un consigliere regionale ed è già corsa alle elezioni: chi sarà della partita?

Il neo consigliere regionale Alessando Bozzano ha firmato ieri in Tribunale l'atto di proclamazione dell'elezione e come prossimo passaggio, prima darà la reggenza come sindaco del comune di Varazze al suo vice Luigi Pierfederici per poi essere probabilmente dichiarato decaduto dal consiglio comunale.

Poi si potrà parlare di elezioni e allora il Prefetto Antonio Cananà dovrà decidere se mandare al voto il comune varazzino nel 2021 (come Savona e altre amministrazioni, molto probabile) oppure nel 2022.

Nel frattempo c'e chi inizia a muoversi in anticipo per provare a succedere a Bozzano.

"Abbiamo la necessità di avere una amministrazione migliore in città. Bozzano ha dimostrato di essere quello che voleva fare cioè il politico di professione. Della città gli interessa poco, gli elettori lo hanno premiato e creduto, io invece non gli credo. Varazze ha bisogno di un vero sindaco, che lavori per il bene della sua città. Nonostante i proclami e le promesse non stiamo vivendo periodo fortunati tra le tasse, la discarica aperta, il retroporto che è partito ma contropartite non ne abbiamo viste, la caserma posizionata in un posto che non era previsto, tanto asfalto e permessi a costruire" dice il consigliere comunale di minoranza di Patto per Varazze Gianantonio Cerruti, da anni in consiglio, che si sta già muovendo con il suo gruppo di lavoro in vista delle amministrative.

"Se guardo a quello che hanno fatto, bugie ne hanno dette tante e promesse mantenute poche. Ci vuole un'alternativa, bisogna costruire. Ci vuole un sindaco che non sia arrivista, che tenga alla città e in questi mesi lo cercheremo, qualche profilo adatto c'è, vogliamo convincerli che una squadra forte si può costruire. Pierfederici non ha brillato dall'altra parte" ha continuato Cerruti.

Non sono mancate anche le frecciate ai suoi compagni di lista eletti in consiglio, il capogruppo Enrico Caprioglio, candidato sindaco sconfitto nel 2019 e la consigliere Marilena Ratto, che prima e dopo la vittoria alle regionali di Bozzano si sono schierati a favore dell'attuale sindaco.

"Non condivido quello che i miei compagni in consiglio hanno detto, non si può appoggiare Bozzano. In un anno e mezzo da parte loro non è stata fatta nessuna opposizione, non dico urlata ma almeno costruttiva. Se Caprioglio potrà essere nuovamente candidato? Non chiudiamo la porta a nessuno ma per ora la sua presenza non è stata per niente impattante" ha continuato il consigliere di Patto per Varazze.

"Voglio fare un appello alle forze d'opposizione per metterci la testa e costruire un'alternativa creando convergenza" ha concluso Cerruti.

Il Movimento 5 Stelle dopo il deludente risultato di un anno e mezzo fa, che però ha portato all'entrata in consiglio, per la prima volta per un pentastellato varazzino, dell'allora candidato sindaco Massimo Lanfranco, apre al dialogo con il Pd e con altre realtà civiche.

"Noi come M5S è confermato che faremo un accordo di qualche genere con il centro sinistra. Vogliamo trovare un candidato civico come avvenuto a livello regionale, sarà difficile ma si può provare - spiega il capogruppo M5S Lanfranco - Le posizioni politiche non sono poi così lontane, bisogna trovare un nome condivisibile per tutti e chiaramente non è facile".

"Noi come gruppo abbiamo continuato a vederci su quelle che sono le attività amministrative - ha spiegato la capogruppo di Vola Varazze Paola Busso che era entrata in consiglio per le dimissioni della candidata Elsa Roncallo - Non abbiamo ancora iniziato a parlare, più avanti vedremo. Ci siamo sempre confrontati con chi ha idee di governo della città".

A sua volta la lista che vorrà proseguire il lavoro dell'attuale sindaco e che potrebbe candidare lo stesso Pierfederici o l'assessore Filippo Piacentini, potrebbe aver l'appoggio di "Cambiamo" visto il buon risultato elettorale e della Lega.