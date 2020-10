Covid e nuovo decreto legge, Corti (Ordine dei Medici): "Bisogna stare attenti, quest'estate si è mollato troppo il controllo"

"La situazione adesso è gestibile, i ricoverati sono pochi, ci sono una quota di pazienti gestiti a domicilio ma i numeri della Liguria non sono spaventosi. E' una fase un po' critica e bisogna stare attenti, sicuramente c'è stato un eccesso durante l'estate e si è mollato troppo il controllo, in giro non tutti rispettavano il distanziamento".

Il presidente dell'ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona il dottor Luca Corti è intervenuto ieri a Radio Onda Ligure 101 facendo il punto della situazione Covid in Liguria e commentando il nuovo decreto legge in vigore da ieri.

"Il decreto aiuta sicuramente un po' ma non è molto diverso dal passato- continua Corti - se io sono sulla spiaggia a novembre come in macchina e in moto da solo mettere la mascherina non ha senso, ma se siamo ad esempio al mercato settimanale e ci sono molti assembramenti e so che a Savona ci sono stati problemi e delle multe, è da mettere, il contagio avviene proprio in quelle situazioni, bisogna stare attenti. Anche il fatto di invitare a metterla quando si va dai parenti, i giovani che girano spesso e vanno a trovare i nonni anziani devono mettere la mascherina, il sanitario che lavora in ospedale, in un centro salute, studio medico devono proteggersi e proteggere".

"I negazionisti l'hanno buttata un po' sulla politica e sul fatto che la mascherina fa male e che toglie la libertà. Sono accorgimenti minimi, utilizzare la mascherina su naso e bocca e disinfettarsi le mani quando possibile. Portarsi un flaconcino di disinfettante in tasca non è una cosa così drammatica. Ogni volta che c'è un focolaio significa migliaia di ore di lavoro per i medici, il personale sanitario e l'igiene che deve fare il tracciamento, per 100 persone che sono da controllare ci sono costi alle stelle per i tamponi. Ci vuole un occhio di riguardo per la sanità, dentro gli ospedali ci stiamo preparando per un'eventuale nuova fase ma se si può evitare sarebbe meglio" conclude il presidente dell'Ordine dei Medici.