Come gestire alluvioni e terremoti: la campagna "Io non rischio" torna nel 2020 (anche a Finale Ligure) in versione "social"

Domenica 11 ottobre torna Io Non Rischio, la campagna nazionale promossa dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sui rischi Terremoto/Maremoto ed Alluvione.

La campagna “Io non rischio” www.iononrischio.it, giunta alla sua decima edizione, si svolgerà con una importante novità, a causa dell’emergenza Covid19 e delle necessarie precauzioni sanitarie, le Piazze Io Non Rischio quest’anno diventano Piazze Digitali.

I volontari di protezione civile incontreranno i cittadini in luoghi ricreati sul mondo del web, attraverso pagine Facebook, sui canali Instagram e Youtube, con materiali informativi e comunicativi riproponendo le stesse modalità che hanno portato in questi anni a confrontarsi nelle piazze dei nostri paesi e delle nostre città e conoscere in modo più approfondito i rischi ed i comportamenti più corretti di autoprotezione da mettere in pratica. Questa bellissima esperienza di dialogo non si interrompe.

Pertanto, DOMENICA 11 OTTOBRE, i volontari di protezione civile di Finale Ligure invitano i cittadini a partecipare agli appuntamenti nella piazza digitale IO NON RISCHIO 2020 FINALE LIGURE con un programma ricco di iniziative relativi al rischio Alluvione.

Il programma:

Ore 8.30 Saluto del Dott. Borrelli, Capo del Dipartimento di Protezione Civile.

Ore 10.00 Saluto del Sindaco di Finale Ligure, Dott. Frascherelli Ugo. Intervista all’assessore alla Protezione Civile del Comune Finale Ligure, Dott. Andrea Guzzi,prevenzione strutturale: opere realizzate e progetti futuri.

Ore 10:30 Incontro con il Comandante della Polizia Locale del Comune di Finale Ligure, Dott. Eugenio Minuto, che illustrerà il Piano di Protezione Civile.

Ore 11.00 La linea del tempo. Ripercorriamo alcune emergenze del passato che hanno segnato la storia di Finale Ligure.

Ore 12.00 Il presidente dell’AIB Finale Ligure, Giuliano Perissuti, illustrerà con l’aiuto dei volontari, alcuni segni lasciati dalle ultime alluvioni e gli interventi strutturali adottati per contrastare gli eventi.

Ore 14.00 Spiegazione del pieghevole e della scheda. I nostri comunicatori illustreranno i comportamenti da adottare prima, durante e dopo un’alluvione.

Ore 15.00 L’allerta meteo. Un volontario dell’AIB Finale Ligure, esperto in meteorologia, spiegherà i modelli metereologici su cui si basano le allerte meteo. Verrà mostrato il posizionamento e il funzionamento dei cartelli di avviso di allerta meteo e degli idrometri-pluviometri.

Ore 16.00 La tenda alluvione.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Ingv Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e ReLUIS-Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica. Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.

Per informazioni sulla piazza: segreteria@aibfinaleligure.it A.I.B. PROTEZIONE CIVILE FINALE LIGURE ODV – 019.695010