Disarmarono un uomo con un fucile in un bar: oggi a Spotorno encomio solenne per Caio Cesar Lima Capelli e Carlos Mauricio Soria Valencia

Il loro gesto eroico lo scorso 9 agosto aveva scosso le sensibilità di tutti, spotornesi e non, quando nella tarda serata avevano disarmato un uomo presentatosi in un pub del centro di Spotorno imbracciando un fucile calibro 12 con l'intento di eseguire una vera e propria strage.

Questa mattina, a due mesi di distanza, Caio Cesar Lima Capelli e Carlos Mauricio Soria Valencia sono stati protagonisti di un pubblico encomio da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco Mattia Fiorini che ha riconosciuto nel gesto coraggioso dei due ragazzi un esempio da seguire e uno degli scopi dell'associazione USEI.

"In un momento in cui l'immigrazione viene vista negativamente vogliamo ricordare che questo atto non è eroico ma di responsabilità civile, che la libertà non è fare ciò che si vuole ma avere rispetto" ha commentato il presidente Antonio Garcia, dando poi voce al coro "Canto senza frontiere".

Il sindaco Mattia Fiorini ha colto l'occasione per diffondere un messaggio di solidarietà: "In un momento dove tutto sembra essere scontro, abbiamo bisogno di sapere che tutto non va a finire in quel modo. Non esistono barriere e ostacoli al senso civico" .

Aggiungono i due protagonisti della vicenda: "Abbiamo agito di istinto. Oggi proviamo una grande emozione nel ricevere questo encomio, ma per noi il premio più grande è l'incolumità di quei ragazzi nel bar, unitamente alla gioia di aver fatto un gesto importante per la comunità".

"In questa era di Covid, dove c'è paura nel relazionarsi con gli altri, questa dimostrazione di coraggio è più importante che mai, rappresenta il contributo dell'emigrazione sudamericana all'Italia, l'importanza della diversità e dell'unità nella diversità. Questo non può che contribuire a far crescere". Ha affermato il console dell'Ecuador Palacio Urrutia, sottolineando come questo encomio arrivi il giorno successivo alla festa per il duecentesimo anniversario dall'indipendenza di Guayaquil, città da dove proviene Mauricio.

"Noi ragazzi vogliamo cambiare affinché le future generazioni non crescano nel terrore" è il messaggio dal Consiglio Comunale dei Ragazzi del Golfo dell'isola che ha chiuso la cerimonia.