Finale, i "Garosci di Pia" hanno un nuovo direttivo: "Nuova linfa all'associazione con eventi e impegno civico"

Proprio Casella ha parlato dello spirito col quale questo nuovo gruppo dirigente è intenzionato a dar slancio all'associazione: "Siamo un gruppo ristretto ma speriamo di poter incrementare le presenze nel prossimo futuro. Vogliamo dare nuova linfa all'associazione, partendo a piccoli passi sia dagli eventi che dall'impegno civico. Partiamo in un momento difficile, per cui vorrei ringraziare il precedente direttivo per aver traghettato l'associazione".

A tenere a battesimo questo nuovo inizio è stato, in rappresentanza della giunta comunale, l'assessore al Turismo Claudio Casanova: "Il territorio Finalese è ricco di associazioni e di persone appassionate che in collaborazione con l’amministrazione comunale progettano eventi di carattere musicale, teatrale, enogastronomico e di intrattenimento in genere per vivacizzare le giornate dei numerosi ospiti presenti per le loro vacanze nella nostra cittadina. I Garosci di Pia con le loro molteplici attività hanno caratterizzato le diverse stagioni dell’anno con serate legate ai bambini, alla moda, alle miss alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, e la riunione di questa sera testimonia la volontà di mantenere vivo un progetto che negli anni ha valorizzato il rione di Finalpia, oggi a maggior ragione dopo i numerosi rifacimenti urbanistici degli ultimi anni".