Obbligo mascherina, primi controlli a Savona della polizia locale. Comandante Aloi: "Al momento nessuna sanzione, i savonesi sono informati"

Per ora nessuna sanzione ma aumentano i controlli, che non si erano mai realmente interrotti nel centro di Savona.

Da giovedì, giorno in cui è entrato in vigore il decreto legge che ha dato vita all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, la polizia locale di Savona sta girando in mezzo ai cittadini tra via Paleocapa, le fermate degli autobus e direttamente sui mezzi di trasporto, per verificare il corretto uso del dispositivo di protezione individuale.

"I cittadini sono informati, infatti non abbiamo dovuto rilevare per ora nessuna sanzione - ha spiegato il comandante della polizia locale Igor Aloi - il Questore ha emanato un'ordinanza che chiede alle forze di polizia di provvedere a fare controlli e cerchiamo di essere presenti".

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. In caso di infrazione la sanzione va dai 400 ai 1000 euro.