Caccia illegale: i carabinieri di Noli denunciano tre persone

La notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Noli hanno denunciato tre persone per furto venatorio e uccisone di animale.

I militari, durante un controllo alla circolazione stradale nel comune di Spotorno, hanno fermato M.P. 54enne, D.M 29enne e S.M. 43enne, tutti originari della Moldavia, mentre viaggiavano a bordo di un furgone.

Insospettiti dall’atteggiamento nervoso e guardingo delle tre persone fermate, i Carabinieri hanno approfondito i controlli, scoprendo nella parte posteriore del veicolo, la carcassa di un daino appena ucciso, nascosto in modo approssimativo con fronde e rami.

I tre sono stati denunciati poiché per il daino è ammessa solo la “caccia di selezione” con specifiche regole e, comunque, non in questo periodo dell’anno.

S.M. è stato denunciato anche per porto abusivo d’arma, poiché era in possesso di un fucile di proprietà regolarmente denunciato, per il quale, però, non aveva conseguito la relativa licenza di caccia.