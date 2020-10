Davanti al "Don Bosco" di Alassio il commosso addio a Don Giorgio Colajacomo

Si sono celebrati nel pomeriggio odierno, nel piazzale davanti alle scuole "Don Bosco" di Alassio, i funerali di don Giorgio Colajacomo. Numerose le autorità locali (politiche, militari, religiose) presenti, ma anche tanti amici ed ex studenti affezionati al religioso alassino.

Il direttore del "Don Bosco" di Alassio si è spento nella mattina dell'8 ottobre all'età di 80 anni a causa del Covid-19 presso l'ospedale San Paolo di Savona.

Originario di Genova, don Giorgio Colajacomo era tornato da poco alla guida dell'istituto alassino. In passato aveva diretto anche i Salesiani di Perugia.

Dopo la positività di don Giorgio, studenti, insegnanti, dirigenti e collaboratori erano stati sottoposti al tampone, risultando tutti negativi.

Questa la nota diramata lo scorso 29 settembre dall'Istituto Don Bosco: "L’esatta osservanza della normativa e dei protocolli Covid, di cui l’Istituto si è dotato e che ha messo in atto, ha permesso di salvaguardare la salute degli studenti, dei dipendenti e di tutte le famiglie afferenti alla nostra istituzione scolastica".

Seguendo le direttive Asl, le attività didattiche non si sono mai interrotte. L'Istituto infatti ha attivato da subito la didattica a distanza. Per poi ripartire con le lezioni in presenza lo scorso 5 ottobre.

"Alassio perde una grande persona, non solo per quello che già aveva fatto, ma per quello che aveva in animo di fare - Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio è stato stamani tra i primi a ricevere la notizia che Don Giorgio Colajacono, direttore dell'Istituto Salesiano di Alassio, aveva perso la sua battaglia contro il Coronavirus - Negli ultimi tempi avevamo molto parlato del futuro dell'Istituto per il quale aveva progetti ambiziosi e che certo avrebbero prodotto ricadute più che positive sulla nostra città".



"Per i suoi progetti, per la persona che era, per la sua umanità e disponibilità, la sua perdita rappresenta un momento triste per la nostra città. Confidiamo che il suo esempio illumini il nostro cammino e quello dell'Istituto Salesiano chiamato ora ad un importante passaggio istituzionale".