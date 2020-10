Savona, il Pd: "Maggioranza allo sbando, la gente ha voglia di cambiamento"

Dichiarano congiuntamente Stefano Martini, Segretario Unione Comunale PD Savona, e Giacomo Vigliercio, Segretario Federazione PD Savona: "Le elezioni regionali hanno messo nero su bianco la forte domanda di cambiamento delle savonesi e dei savonesi rispetto alla giunta Caprioglio.

È ormai chiaro a tutti: l’amministrazione di centrodestra, nonostante l’attivismo di Toti per nasconderne il disastro, è allo sbando e priva di ogni indirizzo politico. Tira a campare per non tirare le cuoia avrebbe detto qualcuno, ma le elezioni della prossima primavera presenteranno il conto.

Questa forte domanda di cambiamento è anche testimoniata dalle molte esperienze civiche che, in questi mesi, hanno dato vita a progetti di partecipazione, come tra gli altri “laboratorioSavona”, che lavorano nella giusta direzione di attivare energie e delineare progetti per il futuro della Città di Savona. Si tratta di percorsi positivi che il PD guarda con rispetto e grande attenzione e con cui intende confrontarsi nelle prossime settimane.

Il PD Savonese riunirà la sua Assemblea Comunale. Sarà quello il luogo e il momento per riflettere sul voto delle elezioni regionali e presentare un percorso che porterà il PD a delineare le priorità programmatiche per la prossima campagna elettorale. Su queste basi ci confronteremo con tutte quelle forze politiche, sociali e civiche che, come noi, sentono forte l’esigenza di un cambiamento di rotta per la città di Savona. La scelta del candidato Sindaco sarà la naturale conseguenza di questo percorso di programmazione, ascolto e confronto".