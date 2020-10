Stato di agitazione delle Dogane a Savona e Vado: "Denunciamo da tempo carenze di personale e strutture inadeguate"

La dirigenza locale, che da mesi non da risposte certe e concrete, non è più un’interlocutrice sufficiente.

Inoltre il direttore ha recentemente annunciato che tra i posti messi a bando nel prossimo concorso nazionale alcuni verranno riservati a Savona. Viene spontaneo chiedersi la provenienza di queste certezze visto che il concorso, appena bandito, non riporta nessuna ripartizione territoriale delle assunzioni".

Riportiamo qui di seguito il contenuto della lettera presentata al Direttore dell’UD di Savona Dott. Maurizio Gallucci, al Direttore della DT2 Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dott. Andrea M. Zucchini, al personale dell’UD Savona e della SOT di Vado Ligure, al prefetto di Savona dott. Antonio Cananà e per conoscenza al Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e al sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano:

"Le scriventi OO.SS. dopo aver cercato in ogni modo di costruire un percorso di organizzazione risoluzione dei problemi strutturali e di carenza di personale che affliggono l’Ufficio delle Dogane di Savona e la SOT di Vado ligure senza mai ricevere risposte concrete dalla parte pubblica.

Visti i recenti accadimenti riguardanti la SOT di Vado ligure, dichiarata inagibile in questa settimana, trasferendo tutte le attività doganali presso la sede di Savona con gravi ripercussioni sul sistema portuale, a cui si aggiunge la mancata attivazione dei nuovi uffici presso il Vado Gateway e le mancate risposte in merito. Proclamano lo stato di agitazione del personale dell’UD di Savona e degli uffici dipendenti (SOT Vado Ligure e Villanova di Albenga).

Nei prossimi giorni verranno attivati da parte delle scriventi, nel rispetto delle normative sanitarie anti COVID-19, momenti di incontro e informazione coi dipendenti degli uffici in questione. In caso di mancata rapida soluzione della vertenza saranno valutate adeguate iniziative da parte delle scriventi".

Al medesimo appello si affiancano anche le Segreterie territoriali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Unsa, che scrivono:

"Le scriventi OO.SS. FP CGIL, CISL FP, CONFSAL UNSA, nonostante le svariate richieste volte a risolvere serie problematiche di organizzazione dei servizi, anche attinenti alla sicurezza degli addetti durante le operazioni di verifica, nelle quali da tempo versa l’ufficio di Savona, sono costrette a prendere atto, con estrema insoddisfazione, dell’assoluta carenza di risposte e soluzioni pervenute dal Direttore dell’ufficio. Alle più volte evidenziate carenze di organico, carenze formative e carenze organizzative, si aggiunge in questa fase la preoccupazione per l'avvio di nuovi traffici, con incremento delle operazioni doganali presso la SOT di Vado Ligure, dichiarata inagibile in questo momento, seppur per motivi imprevedibili, e priva di aree verifiche in sicurezza.

A seguito di ciò, tutto il personale è stato spostato presso la sede di Savona con evidenti problemi di sicurezza ed in violazione degli accordi per sicurezza COVID (es. sanificazioni). Sono peraltro, passati undici mesi, dalla richiesta di spostamento dell’area verifiche, sia per le linee, sia per le verifiche ordinarie giornaliere; abbiamo chiesto che venissero forniti dati circa il lavoro previsto ed un tavolo di confronto sull'organizzazione dei servizi. Ad oggi ancora nessuna risposta, nonostante il primo arrivo della nave porta container, sia previsto per il giorno 16 della prossima settimana. Stante l’assenza di soluzioni da parte del Direttore dell’U.D., richiedono la convocazione di un incontro con carattere di estrema urgenza prima del 16 di ottobre, data di arrivo della nave.

Le scriventi OO.SS. con la presente indicono sin d'ora una Assemblea del Personale, che si terrà il giorno Martedì 13 Ottobre 2020 alle ore 12,00, attraverso l'uso di dispositivi informatici, in videoconferenza, nella quale, sentite le Lavoratrici e i Lavoratori della Dogana di Savona, in assenza di riscontri, verranno valutate le iniziative da adottarsi, a tutela in particolare della sicurezza, tra le quali l'eventuale indizione dello Stato di Agitazione del Personale con la programmazione di iniziative specifiche".