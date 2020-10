Coronavirus, in Liguria i nuovi casi sono 213, crescono gli ospedalizzati (+23)

L’ultimo aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus in Liguria riporta 213 nuovi casi in regione a fronte di 4.033 tamponi effettuati. I positivi in regione sono quasi 4 mila.

Oggi si registrano anche tre nuove vittime, un uomo savonese di 79 anni, un uomo di 96 morto all'ospedale di Sarzana e un uomo di 89 anni morto al San Martino di Genova.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 344.162 (+4.033)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 14.883 (+213)



Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.047 (+36)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 12.836 (+177)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.995 (+69)

Casi per provincia di residenza

Imperia 253 (+18)

Savona 280

Genova 2.116

La Spezia 908

Residenti fuori regione o estero 118

Altro o in fase di verifica 320

Totale 3.995

Ospedalizzati: 248 (+23); 26 in terapia intensiva



Asl 1 13 (-1)

Asl 2 17 (+1); 1 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 51; 12 in terapia intensiva

Galliera 40 ; 5 in terapia intensiva

Gaslini 10 (+3)

Asl 3 Villa Scassi 47 (+12); 3 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 6 (+1)

Asl 5 64 (+7); 5 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.198 (+148)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.271 (+142)

Deceduti: 1.617 (+2).

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 838

Asl 2 689

Asl 3 1.311

Asl 4 399

Asl 5 674

Totale 3.911