Impatto, poco prima delle 23 di ieri, in galleria sulla via Aurelia tra Albenga e Alassio. Per cause ancora da chiarire un guidatore ha perso il controllo del suo mezzo andando ad impattare contro il bordo strada.

L'automobilista non ha coinvolto altri veicoli in transito, ma l'urto è stato molto forte. L'uomo è stato urgentemente trasportato in codice rosso al Santa Corona dai militi della Croce Rossa di Alassio.