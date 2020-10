Quali sono le caratteristiche degli infissi in alluminio? Gli infissi sono fondamentali per ogni abitazione in quanto proteggono gli ambienti interni dall'esterno quindi dalle intemperie, dal freddo, dal caldo e dalle intrusioni, una sicurezza per tutta la famiglia. Per questo motivo la scelta dei nuovi infissi è una cosa da non sottovalutare sia per l'utilità che per l'estetica della casa. Gli infissi in alluminio sono il risultato dell'incontro fra tradizione e innovazione, design moderno ed elegante che ben si abbina anche allo stile classico, resistenza al tempo e luminosità garantita. Inoltre questo genere di infissi permette di ottenere un isolamento perfetto sia dal freddo che dal caldo oltre che proteggere gli interni dai rumori creando ambienti tranquilli e silenziosi. Le proprietà dei materiali fanno sì che i serramenti in alluminio si prestino perfettamente alla personalizzazione a partire dalla colorazione. Le varie possibilità includono le tinte RAL con effetto legno oltre che gli ossidati, ognuno può scegliere la tonalità che più si addice alla propria casa consentendo di mantenere lo stesso stile anche per finestre e portefinestre.

Caratteristiche degli infissi in alluminio

Dopo aver fatto una descrizione generale di questo genere d'infissi passiamo alla descrizione dettagliata delle caratteristiche che li contraddistinguono e li rendono tra i più scelti da chi decide di cambiare quelli vecchi con un tipo più moderno anche usufruendo del bonus. Ecco perché scegliere gli infissi in alluminio:

1. Praticità

Questo genere di infissi sono creati con un materiale che risulta leggero e flessibile, semplice nella lavorazione e facile da trasportare. Nonostante questo l'alluminio è estremamente resistente e solido, caratteristica fondamentale per la sicurezza della casa.

2. Su misura

La facilità di lavorazione dell'alluminio consente di creare infissi su misura per qualsiasi tipo di finestra o portafinestra anche per forme particolari.

3. Manutenzione semplice

Per mantenere i serramenti sempre in perfetto stato garantendone una lunga durata nel tempo bastano pochi e semplici accorgimenti. Non serve riverniciare gli infissi in quanto l'alluminio resta sempre uguale nel tempo e non arrugginisce. Basta una semplice pulizia utilizzando un panno morbido inumidito o detergenti neutri.

4. Ecologici

L'alluminio rispetta l'ambiente in quanto si tratta di un materiale riciclabile al 100%, una caratteristica da non sottovalutare. Inoltre si riducono i costi energetici grazie al grande potere isolante, inoltre si diminuiscono anche le emissioni di carbonio in fase di produzione.

5. Resistenti al tempo

L'alluminio è caratterizzato da una formazione spontanea di ossido che crea una protezione naturale dei serramenti in alluminio. Grazie a questa caratteristica si ha una maggiore resistenza alla corrosione e una durata nel tempo, maggiore.

6. Personalizzazione

Si tratta di un materiale altamente trattabile, per questo l'alluminio permette di creare infissi personalizzabili sia nelle tonalità che per quanto riguarda le finiture adattandosi perfettamente alle necessità estetiche di ogni tipo di ambiente.

7. Isolamento

La tecnologia utilizzata per gli infissi in alluminio consente di garantire risultati ottimali per l'isolamento termico degli ambienti interni sia per quanto riguarda il caldo che il freddo. Questo permette di ridurre il fenomeno della condensa sulle finestre durante la stagione fredda. Anche l'isolamento acustico è garantito dall'utilizzo di infissi in alluminio con un miglioramento della qualità di vita anche nei centri urbani più trafficati o nelle vicinanze della stazione ferroviaria o aeroporti.

8. Tossicità

I serramenti in alluminio non rilasciano alcuna sostanza nociva per la salute, inoltre è ignifugo e risulta innocuo anche nel caso in cui si surriscaldi per qualsiasi motivo.

9. Detrazioni fiscali

Date le caratteristiche di isolamento termico che ne stabilisce il risparmio energetico, gli infissi in allumino ottengono la detrazione fiscale ed ecobonus.