Assonautica "in cattedra" al Priamar di Savona per insegnare i nodi marinari

Giovedì 8 ottobre nella Cappella del Commissario (Fortezza Priamar), si è tenuta una lezione sui nodi marinari organizzata da Assonautica Provinciale di Savona (Gruppo Arti Marinare), nell'ambito del programma UNISAVONA.

Una location suggestiva perfettamente organizzata per accogliere in sicurezza, in base alle norme anti-covid, gli iscritti al corso. Era prevista la partecipazione di una ventina di persone ma purtroppo il numero dei presenti è stato veramente esiguo. Nonostante ciò la lezione si è svolta regolarmente, iniziando con l'introduzione di Dario Zucchelli il quale, dopo la presentazione dei maestri Roberto Scaltritti, Antonio Faraut e Antonio Laino, ha avviato un video autoprodotto nel quale spiega l'esecuzione dei principali nodi marinari, senza audio, aiutandosi soltanto con la mimica.

Mentre le immagini scorrevano sullo schermo si è proseguito spiegando l'utilizzo e le caratteristiche dei nodi, entrando poi nel vivo della lezione con la realizzazione degli stessi da parte dei partecipanti, sotto la guida dei maestri. Il tempo è trascorso velocemente, la lezione ha ottenuto grande soddisfazione da parte dei partecipanti che, essendo pochi, hanno avuto l'opportunità di essere seguiti individualmente nell'apprendimento. Assonautica, vista la scarsa partecipazione giustificata dall'emergenza sanitaria in cui stiamo vivendo, dovrà però valutare se proseguire nel programma.