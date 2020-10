Ortodonzia invisibile (…ma sarà visibile il risultato!)

Cari Lettori, ma è davvero così importante avere i denti “dritti”? Si, lo è, ma l’estetica non è il motivo principale!

Sicuramente un bel sorriso si ripercuote sull’intero aspetto del volto di una persona, dona sicurezza e comunica messaggi positivi e questo già basterebbe per decidere di prendersene cura, ma ci sono ben altre ragioni per intraprendere una terapia ortodontica:

I denti correttamente posizionati masticano meglio, quindi se ne giova anche la digestione

Un sorriso regolare è più facile da mantenere igienicamente, quindi prevenire carie e malattia parodontale risulta molto più semplice

Una corretta occlusione (cioè un giusto rapporto tra le arcate dentarie) può ripercuotersi positivamente sulla postura e quindi su salute ed efficienza di tutto il corpo.

-Ma (chiedono molti di voi) per “raddrizzare i denti” è proprio necessario mettersi in bocca quelle “trappole metalliche” piene di fili e ganci in cui si incastrano inesorabilmente pezzi di insalata e di salame?-

In qualche caso molto complesso potrebbe essere necessario ma, fortunatamente, la maggior parte dei problemi ortodontici è oggi risolvibile con le cosiddette “mascherine invisibili”, sia negli adulti che nei ragazzini.

-In cosa consistono?-

Si tratta di dei “gusci” di una speciale plastica trasparente che vengono stampati su dei modelli del proprio sorriso elaborati a computer, su prescrizione dell’ortodontista, dopo aver rilevato le impronte della situazione di partenza. Si portano sempre, tranne che per mangiare e per lavarsi i denti, ma consentono di parlare e sorridere senza che gli altri si accorgano della loro presenza. Ogni 10-15 giorni si indossa una nuova mascherina che sposterà i denti di una frazione di millimetro (in base alla programmazione decisa dall’ortodontista), fino ad ottenere il risultato voluto.

-È difficile farlo?-

No, per gli ortodontisti che abbiano la giusta preparazione e padroneggino la tecnica; ad esempio la mia consulente D.ssa Angeloni, che ha seguito un master dedicato specificamente a questo argomento presso l’Università di Roma, riesce a trattare così il 90% dei casi.

-È molto costoso?-

Costa un po’ di più dell’ortodonzia effettuata con tecniche tradizionali ma presenta molteplici vantaggi:

migliore confort

nessun disagio legato all’estetica (non ci sono ganci o placchettine visibili)

nessuna difficoltà nel mantenere l’igiene (per pulire i denti lo si toglie)

grande controllo della sequenza dei movimenti applicati ai denti

eliminazione delle emergenze (non ci sono fili che si sganciano, parti che pungono, parti che si decementano…)

richiedono meno sedute di controllo durante la cura ed alcune possono essere fatte a distanza via telefono o webcam

-Funziona quanto gli apparecchi tradizionali?-

Si, a condizione che venga indossato regolarmente. Se non lo si porta… i denti rimangono dove sono!

Se avete altre domande non esitate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it

Buona domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova