Toti: "Covid-19 in crescita, ma non danneggeremo attività economiche già in sofferenza"

"Lo vedete a livello nazionale, il Covid-19 è in crescita in tutta l'Italia e la Liguria non fa eccezione, anche se l'unico cluster degno di attenzione è ora su Genova". Con queste parole Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, introduce il suo consueto aggiornamento sul Coronavirus in diretta sulla sua pagina Facebook istituzionale.

Dopo avere presentato le statistiche raccolte dalle cinque Asl liguri, che vedono Genova oscillare tra 5 e 10 positivi ogni diecimila abitanti, Toti ricorda che la Presidenza del Consiglio a Roma è al lavoro su un nuovo DPCM.

"Il numero dei decessi è sotto controllo, lo diciamo con il dovuto rispetto e cordoglio nei confronti delle famiglie", ricorda Toti.

"Oggi ho sentito il ministro Boccia, entro domani prevediamo di vedere la bozza del nuovo DPCM che dovrà entrare in vigore entro giovedì. Non vogliamo fare la fine di molte nazioni europee che stanno vedendo un'impennata dei casi nelle ultime ore", commenta il governatore.

Inoltre Toti ricorda l'importanza del test rapido del tampone antigenico, che se verrà approvato dal governo, diventerà un metodo di screening molto più rapido da affiancare a quelli già in uso, ciò si tradurrà in un più capillare tracciamento delle positività.

"La nostra economia fa fatica, manca un 10% di Pil, per cui nei confronti di bar, ristoranti e tutti gli esercizi di somministrazione cercheremo di adottare misure minime, senza soluzioni penalizzanti", conclude il presidente della Regione.