Il Leo Club Val Bormida impegnato con il Comune in una campagna di sensibilizzazione per disabili a Cairo Montenotte

Annuncia il Leo Club Val Bormida: "Ieri si sono svolti i lavori per l'apertura dell'anno sociale 2020/2021 del Distretto Leo 108Ia3 a Serralunga di Crea. È stata l'occasione per il nostro Leo Advisor Fabio Bonino e per il nostro tesoriere Samuele Dotta, di partecipare ad un evento distrettuale.

La nostra partecipazione è stata anche l'occasione per presentare l'iniziativa che è stata portata avanti dal nostro Leo club e dall'amministrazione comunale di Cairo Montenotte, riguardante il tema della disabilità e nello specifico, nell'installazione di cartelli stradali per una campagna di sensibilizzazione. Ma il fatto che ci rende ancora più orgogliosi è che quest'anno, per il TOD (Tema Operativo Distrettuale) dell'area 3, questa iniziativa è stata scelta dai presidenti della suddetta area, per essere portata avanti anche nei loro comuni.

Sono piccoli gesti che mi rendono orgoglioso del loro del nostro Club. Ringrazio tutti coloro che ci hanno permesso tutto ciò ed un caloroso ringraziamento ai miei soci che senza di loro non sarebbe possibile portare avanti queste iniziative! Naturalmente le porte del nostro Club sono aperte a tutti e se avete voglia anche voi di aiutare il prossimo o le persone in difficoltà, non esitate a scriverci!"