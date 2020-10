Aggressione poliziotti a Savona, Frumento (SAP): "La politica parla di sicurezza sempre più per sentito dire"

"Il SAP è un sindacato scomodo, poco incline a tergiversare e che da sempre denuncia le condizioni di un sistema degradato - commenta in una nota Roberto Frumento, segretario provinciale SAP - Nel 2016 furono tagliati circa 700 milioni di euro, e non era certo la prima volta che accadeva. E' inevitabile che questo si ripercuota esponenzialmente nel corso degli anni".

"Mi rallegra, che alcune sigle sindacali di comparto, solo oggi ma (ma finalmente) condividano la linea decennale del SAP. Lo sarei ancora di più se partecipassero alla manifestazione indetta, anche per questi fatti, il 14 ottobre a Roma, proprio dal SAP. Ad oggi pare non abbiano risposto al nostro invito. La sicurezza è argomento scivoloso, sia per gli addetti ai lavori sia, a maggior ragione, da parte della politica che ne parla sempre più per sentito dire".

"Purtroppo, l’autorevolezza delle forze dell’ordine e la loro legittimazione ad operare è stata troppe volte messa in discussione e strumentalizzata da parte di chi non ha a cuore il bene del Paese e dei nostri cittadini. I colleghi sono stati certamente bravi, questo è fuori discussione (come sembra abbia commentato anche il Questore di Savona), ma hanno rischiato in modo esponenziale - e non dovuto - la loro incolumità fisica: qualcuno degli aggressori avrebbe potuto infilargli una lama tra le costole ed oggi saremmo a piangere un altro collega" prosegue.

"Per non parlare di quanto sarebbe accaduto ai colleghi se, per difendere la propria vita, avessero anche semplicemente ferito uno degli aggressori: oggi sarebbero indagati e addirittura potenzialmente esposti al risarcimento danni (ovviamente il tutto a proprie spese ed il solo sostegno del sindacato). Servirebbe coerenza da parte di molti, ed una scelta di campo. Se non ci riappropriamo velocemente del senso della realtà, saremo destinati a perdere sempre di più il controllo delle nostre città - conclude - Non è il momento della guerra di posizione, ma quello di unire le forze per uno scopo comune: la tutela dei diritti e il rispetto delle istituzioni perseguendo coloro che questi valori oggi li calpestano ridendo impunemente".