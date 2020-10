Anniversario scoperta dell'America, nel Brandale di Savona una corona d'alloro per Cristoforo Colombo

Questa mattina nell'atrio della Torre del Brandale di Savona è stata posizionata una corona d’alloro sul busto di Cristoforo Colombo, al suono dei rintocchi della Campanassa, sulle note dell’Inno di Mameli concertato dal maestro Ivano Nicolini.

Negli scorsi anni, tramite l’associazione A Campanassa, le città di Savona e Genova sono state unite nell’indicare ai giovani il messaggio di Cristoforo Colombo, figura che accomuna le due città, almeno idealmente, per mezzo del “ponte”, rappresentato dalle celebrazioni colombiane, con spirito di solidarietà e amicizia, momento fondante delle nostre Comunità. Savona e Genova hanno celebrato Cristoforo Colombo, soprattutto nel gemellaggio tra studenti appartenenti alle scuole delle due città.

Quest’anno l'evento però non è potuto essere stato organizzato nel 2019, vista la grave situazione sanitaria ed economica a seguito del Covid 19, con la rinuncia al progetto ed il programma relativi alle celebrazioni della figura di Cristoforo Colombo.

In questi giorni era stato ideato un percorso più limitato e circoscritto nel tempo, per ricordare loro le origini della gens ligure, nella tradizione e nei costumi dei nostri padri.

Il progetto era quella di mettere in contatto telefonico, il 12 ottobre, via call, una scuola savonese con una di studenti di pari età, statunitense. L’intervento del Consolato sarebbe stato del tutto simbolico, a testimoniare la comunanza di intenti e di identità tra due popoli, nel segno e nel nome di Cristoforo Colombo.

Lo scopo, quindi, era quello di creare il gemellaggio tra le Scuole liguri e quelle degli Stati Uniti, d’America nel nome di Cristoforo Colombo. Per la chiusura per Covid 19 di alcune scuole contattate in USA, in cui gli studenti lavorano in dad, vuoi per le problematiche inerenti la gestione degli studenti delle scuole savonesi, per identici motivi, si è dovuto recedere dagli iniziali progetti.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente de A Campanassa Dante Mirenghi, il Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, il Dirigente – Ufficio III – Ambito Territoriale Savona Alessandro Clavarino, Anna Maria Saiano Agente Consolare degli Stati Uniti d’America a Genova.