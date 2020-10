Autostrade per l'Italia, rete ligure: il programma delle chiusure nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre

Autostrade per l’italia, direzione di tronco di Genova: attività di controllo e manutenzione sulla rete ligure. Programma delle chiusure nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 ottobre. Per il dettaglio e gli orari di chiusura consultare: https://cutt.ly/JuvAnK8



A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, in direzione Genova. In alternativa, chi da Milano è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, potrà percorrere la SP35 dei Giovi e rientrare in A7 alla stazione di Genova Bolzaneto. Si ricorda che sulla SP35 dei Giovi vige una limitazione strutturale in altezza pari a 2,35 m, pertanto ai mezzi pesanti che da Milano sono diretti verso Genova, si consiglia di proseguire lungo la Diramazione Predosa-Bettole tramite cui immettersi in A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova.



A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-6:00, per lavori di competenza di altra concessionaria, dei rami di allacciamento della Complanare di Savona con la A6 Torino-Savona, per chi provenendo da Genova, da Ventimiglia o da Savona è diretto in A6 verso Torino. In alternativa, a chi dalla A10 è diretto in A6, si consiglia di uscire alla stazione di Savona, percorrere la SP29 del Colle di Cadibona ed entrare in A6 alla stazione di Altare;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Arenzano, in direzione Savona. In alternativa, chi da Genova o dalla A26 è diretto verso Savona, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Arenzano;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Celle Ligure in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Varazze.



A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Sestri Levante in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lavagna;

-chiusura, con orario 22:00-6:00, della stazione di Genova est in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova, o la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12.