Emersione del lavoro nero, Liguria 'maglia nera' tra le regioni del Nord Ovest: 81.800 sono gli irregolari (VIDEO)

Preoccupano ancora i risvolti economici derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare è allarme per i dati del lavoro nero sull’intero territorio nazionale ed in particolare in Liguria, 'maglia nera' di tutto il Nord Ovest. Secondo l’Istat, infatti, entro la fine di del 2020 circa 3,6 milioni di addetti rischiano di perdere il posto di lavoro e parallelamente l’Ufficio studi della Cgia segnala che una parte di questi esuberi verrà sicuramente “assorbita” dall’economia sommersa. Un esercito di lavoratori 'invisibili' per lo Stato che lavorerà per poche centinaia di euro alla settimana, pagati poco quindi e in contatto, senza alcun versamento di imposte, contributi previdenziali e assicurativi.

Se la contrazione del Pil sarà del 10% assisteremo ad una riduzione quasi doppia rispetto a quella registrata 11 anni fa ossia il 2009 definito dagli addetti ai lavori e non solo come l’ 'annus horribilis' dell’economia italiana degli ultimi 75 anni. È molto probabile infatti, che dal momento in cui verranno meno la cassa integrazione, introdotta nel periodo Covid, e il blocco dei licenziamenti, che il tasso di disoccupazione assumerà dimensioni molto preoccupanti. Ad “ammortizzare” la perdita di posti di lavoro ci penserà l’economia sommersa. Gli ultimi dati disponibili ci dicono che in Italia ci sono oltre 3,3 milioni di occupati in nero e il 38 per cento del totale è nelle regioni del Sud. Nessun settore è esente dal fenomeno. Si stima circa la produzione di 78,7 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso.