Poliziotti aggrediti a Savona, SILP CGIL/UIL: "Da tempo denunciamo gravi lacune nel sistema sicurezza"

"Da tempo la Federazione SILP CGIL/UIL Polizia denuncia le gravi lacune nel sistema sicurezza. Errori del passato che, però, si pagano nel presente! L’emergenza COVID non ha fatto che accelerare tutto questo esponendo le Forze di polizia, quelle rimaste dopo i tanti pensionamenti e tanti altri imminenti, a rischi inaccettabili". Cosi commenta il segretario provinciale Luigi Sanguinetti in merito all'aggressione subita dai poliziotti della Squadra Volante a Savona.

"Ben venga la vicinanza sempre dimostrata dai vertici istituzionali del territorio, in primis Prefetto e Questore, ma tutto ciò non è sufficiente! Non si risolvono questioni simili in provincia, bensì nelle famose stanze dei bottoni. Proprio laggiù abbiamo bussato più volte e più volte abbiamo avuto rassicurazioni che ora non possono più attendere".

"Occorre ripristinare al più presto gli organici e garantire condizioni adeguate di lavoro agli operatori di polizia. Quindi fatti concreti che auspichiamo di vedere a brevissimo, come anticipato. Sulle spalle dei nostri due poliziotti che, con spirito di abnegazione, hanno affrontato i doveri istituzionali non potrà ricadere altro. A loro e alle famiglie di ognuno dei poliziotti italiani, in questa difficile fase per il Paese, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza" conclude il segretario provinciale Sanguinetti.

Aggiungono dalla Segreteria regionale Federazione SILP CGIL /UIL: "Un sabato sera come tanti altri a Savona. Una pattuglia della Questura, Squadra Volante, impegnata nel controllo del territorio, con un compito in più: contribuire alla prevenzione da Covid. Qualcuno persiste nel non indossare la mascherina, qualcuno nel suo piccolo contribuisce così ad alimentare la lotteria dei numeri che fanno salire i contagi. Basterebbe buon senso, merce rara di questi tempi, ed invece i poliziotti finiscono all'ospedale. Subiscono una vigliacca aggressione che solo per la professionalità dimostrata dai colleghi non finisce peggio".

"Ma Savona è Genova, Roma, Milano, Napoli e tutte le altre realtà italiane in cui gli operatori di polizia si trovano a lavorare. Condizioni che, come denuncia il SILP da tempo, non fanno che aggravarsi ogni giorno di più, accelerate dalla pandemia".

"Abbiamo avuto concrete rassicurazioni affinché i poliziotti e tutti gli appartenenti alle Forze di polizia possano tornare a lavorare in condizioni adeguate. Con organici adeguati, oggi ridotti drasticamente, con dispositivi adeguati ai tempi e, soprattutto, con un’attenzione adeguata alla delicata professionalità che li contraddistingue. Un’attenzione che possa tradursi in fatti concreti, quelli che ci aspettiamo a breve, come promesso! Esprimiamo ai colleghi feriti la nostra vicinanza e solidarietà" concludono dalla Segreteria regionale.