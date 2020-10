Savona, il Prefetto Cananà condanna l'aggressione agli agenti di Polizia: "Inaccettabile. Auspico che gli autori siano individuati e perseguiti"

“E’ inaccettabile che, in un contesto storico delicato come quello attuale, due agenti della Polizia di Stato siano aggrediti nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio condotto per sensibilizzare all’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19, prima ancora che con intenti sanzionatori".

E' ferma la condanna da parte del Prefetto di Savona, il dottor Antonio Cananà, dei fatti accaduti nella notte tra sabato 10 e domenica 11 ottobre scorsa, quando due poliziotti a Savona sono stati colpiti con calci e pugni da alcune persone invitato a rispettare l'obbligo di indossare la mascherina protettiva (LEGGI QUI).

"Come già anticipato al Questore - prosegue il Prefetto -, sento di dover esprimere ai due agenti vicinanza per la vile e ingiustificata aggressione di cui sono stati vittime e considerazione per l’equilibrio con cui hanno gestito l’intervento, riuscendo, con l’ausilio dei colleghi, a minimizzare i danni fisici a se stessi e agli aggressori pur nella concitazione del momento".

"Auspico che tutti gli autori dell’aggressione siano individuati e perseguiti, affinché quanto accaduto lasci dentro di essi una feconda traccia del disvalore sociale del loro comportamento” aggiunge Cananà.

Conclude il Prefetto: “Sono sicuro di interpretare il sentimento collettivo, esprimendo sincera gratitudine agli uomini e alle donne della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e anche delle Polizie Locali per l’instancabile impegno che da mesi profondono per vigilare sul rispetto delle misure restrittive anticovid-19. I loro controlli sono mirati unicamente all’obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e, in questo contesto, ogni cittadino deve sentirsi tutelato e rifuggire da qualsiasi forma di sconsiderata intemperanza. Un obiettivo, quello della salute pubblica, che deve unirci tutti, Istituzioni pubbliche e società civile, e testimoniare il senso più vero dell’appartenenza a una comunità”.