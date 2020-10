Tovo, al via i lavori di pulizia del torrente Maremola. Oddo: "Taglio di vegetazione in eccesso che rappresenta ostacolo al regolare deflusso delle piene"

"Iniziano domani (13 ottobre ndr) i lavori di pulizia del torrente Maremola finanziati in parte dalla Regione Liguria e in parte da fondi comunali. Si tratta di interventi di manutenzione idraulica di tipo mitigativo in relazione agli scenari di rischio evidenziati dalla pianificazione di Bacino del torrente Maremola". Così, via Facebook, Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo.

"Questo intervento si è basato in relazione alla pericolosità e alla maggiore esposizione al rischio e prevede la pulizia e il taglio di vegetazione in eccesso che rappresenta ostacolo al regolare deflusso delle piene cosi da ridurre il rischio alluvionale sulle parti sottese all'intervento stesso - prosegue Oddo - Nello specifico, i lavori si articolano nelle seguenti attività: eliminazione dalle sponde e dagli alvei del corso d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dall’alveo attivo delle alberature pericolose che potrebbero essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene, nonché delle alberature morte o a rischio di sradicamento e pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde. È previsto il taglio della canna comune e di alberature morte e/o facilmente sradicabili di alto fusto dalle acque in piena nell’alveo attivo e/o sponde".

"I lavori saranno eseguiti salvaguardando, dove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacente" conclude infine il primo cittadino tovese.