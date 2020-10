Domenica 18 ottobre il Mercato Riviera delle Palme torna a Cogoleto

Domenica 18 ottobre, dalle 8 alle 19.30 il Mercato Riviera delle Palme sarà sul Lungomare di Cogoleto. In questa città tra le “perle” turistiche della provincia di Genova, i banchi saranno inseriti in una splendida cornice, a due passi dal mare, con il profumo di salsedine di un autunno ancora deliziosamente mite.

Come è noto, il Mercato Riviera delle Palme ha debuttato in una Pasqua di ormai tanti anni fa in Darsena a Savona. Ma subito dopo il capoluogo, le prime tappe ormai diventate “storiche” sono state quella di Varazze e quella di Cogoleto, due località “speciali” in quanto segnano il confine tra due province, il Levante di Savona e il Ponente di Genova. Questo ha creato un legame fortissimo di affetto e di reciproca fiducia tra i commercianti del Mercato Riviera delle Palme e i residenti di tutto questo vasto comprensorio savonese e genovese. Per questo motivo ogni anno le tappe a Cogoleto sono tra quelle più attese e amate.

Il Mercato Riviera delle Palme, domenica dopo domenica, anno dopo anno, si è affermato come garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti pronto ad accogliervi tutti col sorriso.

Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dal tessile agli alimentari, fino ad arrivare agli ultimi articoli di moda mare, troverete i migliori articoli per godervi al meglio gli ultimi giorni d’estate, l’autunno imminente e l’inverno.

Commenta Richard Biffi, a nome di tutti i banchi: “Vogliamo esprimere gratitudine a tutta l’amministrazione comunale di Cogoleto: quando è nato il nostro progetto sono stati tra i primi comuni della Riviera Ligure a darci fiducia e da quel momento abbiamo costruito con questa città un rapporto solido e bellissimo”.

La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno sono stati ricchi di soddisfazioni per il Mercato Riviera delle Palme: tutto è iniziato infatti domenica 6 con il debutto sul lungomare di Ceriale, che ha visto una bella partecipazione di pubblico; il 20 c’è stato il grande ritorno in Darsena a Savona, una delle location più amate, ed il 27 il ritorno a Carcare, una grande festa per tutti gli appassionati clienti residenti nel vasto bacino della Val Bormida. Il mese di ottobre purtroppo non è cominciato nel migliore dei modi: l’allerta meteo, con alluvioni e mareggiate, ha impedito lo svolgimento della tappa di domenica 4 sul Lungomare “Migliorini” di Finalmarina. Anche Finale Ligure rientra nel novero dei luoghi più amati dai “fans” del Mercato Riviera delle Palme, perché raccoglie il vasto comprensorio dal Melogno fino al confine con la Val Bormida (tutti i comuni dell’entroterra, come Calice Ligure, Orco Feglino, Rialto), più la frequentazione “internazionale” data dalla presenza di sportivi, bikers, runners, climbers di tutto il mondo. La tradizione vuole che il Mercato Riviera delle Palme faccia tappa a Finale Ligure per due volte all’anno, in autunno e in primavera. Il clima di festa è stato ritrovato domenica 11 ottobre con la riuscita tappa di Varazze e il mese si conclude con l’evento di domenica 18 a Cogoleto. Altre date saranno rese note più avanti.