Aggressione a poliziotti, Silp-Cgil Savona: "Appropriata condanna morale del prefetto e tanti messaggi di solidarietà dai cittadini"

Scrive la Silp-Cgil Savona: "Apprezziamo le parole, tempestive ed appropriate, con le quali il Prefetto di Savona, quale rappresentante del Governo, ha espresso la posizione sull’accaduto. Un fatto che trova quindi, in primis, una condanna morale che, come i tanti messaggi espressi dai cittadini savonesi, conferma come la popolazione sia invece fermamente pervasa da valori positivi, quei valori che hanno sempre reso onore a tutti coloro che indossano un’uniforme, che ogni notte si trovano in strada a fronteggiare le tante difficoltà che affliggono il Paese.

Ma, come ribadiamo da tempo, è il momento di dimostrare nei fatti che lo Stato è davvero presente al fianco delle nostre donne e uomini. Pertanto alle belle e gratificanti parole dovranno seguire riscontri oggettivi, riscontri che non dubitiamo giungeranno quanto prima".