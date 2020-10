L'Arco di Spagna di Finalmarina risplende di rosa: il 13 ottobre è la Giornata Nazionale del tumore metastatico al seno

Ottobre è ormai riconosciuto a livello nazionale come il “mese rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno e, in generale, dei tumori femminili. Un traguardo importante per affrontare un tema verso il quale, forse per timidezza o per “tabù”, non si è mai fatta abbastanza informazione.

Ma non è tutto: da quest’anno, nell’ambito del “mese rosa”, il 13 ottobre è stato riconosciuto come Giornata Nazionale del tumore al seno metastatico, una ulteriore evoluzione della malattia che troppo spesso porta alla morte. Questa conquista (negli USA il 13 ottobre, per esempio, è dedicato al tumore al seno metastatico già da molti anni), è stata resa possibile grazie a una raccolta di oltre 13mila firme consegnate nelle mani del Ministero della Sanità da volontari impegnati a far conoscere la malattia.

Finale Ligure non è da meno, in termini di sensibilizzazione sul tema: chi nello scorso fine settimana ha attraversato la centralissima Piazza dei Cannoni di Finalmarina, non avrà potuto fare a meno di notare l’Arco di Caterina di Spagna illuminato di rosa.

Ciò è stato possibile grazie a una sinergia tra YAC Italia e lo Zonta Club Finale Ligure.

YAC Italia (Young Women Against Brest Cancer), nata a Pavia, è la sede italiana di un’associazione internazionale che si occupa di far conoscere il problema del tumore al seno e del tumore metastatico tra le donne sotto i 45 anni di età.

Di tutto questo abbiamo parlato con la presidente nazionale Anna De Blasi; l’abbiamo raggiunta telefonicamente mentre era appena rientrata nella sua Pavia, domenica pomeriggio, dopo un fine settimana denso di emozioni trascorso tra Finale e Varigotti.

Spiega Anna De Blasi: “Questa esperienza è stata molto positiva. Mi sono sentita immediatamente a casa. Merito di Patrizia Colman, presidente di Zonta Club Finale, che mi ha accolta subito come un’amica di lunga data. Sono entrata in contatto con questa realtà finalese grazie a un’amica comune, mia e di Patrizia, pavesina come me ma innamorata di Finale e anche lei impegnata nel sociale e nell’associazionismo. Voglio inoltre ringraziare l’assessore alla Cultura di Finale Ligure, Claudio Casanova, per la sensibilità che ha mostrato verso il problema, ed il tecnico luci Lorenzo Vicino, di Cisque Service, che ha creato un effetto sul monumento di grande impatto scenico”.

Entra nel dettaglio, Anna De Blasi: “Noi di YAC Italia aderiamo a Europa Donna, movimento di prevenzione e cura del tumore al seno fondato nel 1994 da Umberto Veronesi e a sua volta espressione della European School of Oncology, impegnata a produrre informazione e cure a livello europeo. Europa Donna solo in Italia coinvolge oltre 150 realtà tra associazioni, partner scientifici, aziende e altro, perché è importante costruire una solida rete di sensibilizzazione e di sinergie”.

Parlare con Anna De Blasi è un’esperienza emozionante: la sua determinazione, il suo coraggio, la sua voglia di agire, traspaiono da ogni parola. Parlando delle donne che hanno vinto il tumore al seno le definisce “le sopravvissute”. E lei stessa, parlando di sé, adotta questo termine: nella sua vita 10 interventi al seno in 10 anni, tra i 38 e i 48 anni di età. Una donna che si è attaccata alla vita per non lasciare la sua famiglia e le sue due figlie, oggi rispettivamente in età da università e da liceo.

Ed è qui che entra in gioco l’importanza di YAC, come ci spiega Anna: “A costo di sembrare scomoda o impopolare, voglio ricordare che la donna per tutelare la propria salute ha dei diritti, ma anche dei doveri. Mi spiego: in Italia, per tutte le donne oltre i 45 anni di età esiste il diritto allo screening al seno. Ma lo screening comincia già a casa nostra, con una consapevole autopalpazione anche solo di fronte a una prima avvisaglia, come una macchia anomala o un rigonfiamento. Eppure, nelle nostre campagne informative come YAC, abbiamo tristemente scoperto che ci sono donne che non hanno mai praticato nessuna attività di monitoraggio e non sanno nemmeno dell’esistenza della figura professionale del senologo, che è un medico specialista. A proposito dello screening, inoltre, come dicevamo è contemplato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oltre i 45 anni, ma le statistiche ci rivelano che in Italia, su 54mila donne malate, il 40% hanno meno di questa età. Per questo esiste YAC Italia”.

In questi anni l’associazione nata a Pavia ha realizzato grandi eventi: da quelli più “leggeri”, per portare la consapevolezza tra la gente con il sorriso, come i monologhi dei comici di Zelig nelle piazze e nei centri commerciali, a quelli veramente forti a livello emotivo, come la mostra fotografica dal titolo “Ferite ma vincenti”, inaugurata nel 2018 a Pavia: ritratti di donne che hanno sconfitto il cancro e ne svelano le cicatrici. “C’è ancora tanto imbarazzo di fronte a un argomento vissuto come un tabù perché va a minare la femminilità e la maternità; invece bisogna avere il coraggio di esporsi, perché solo con la giusta informazione si può vincere la malattia. Una diagnosi precoce e un’operazione effettuata prima che il tumore cresca e si espanda è, a oggi, l’unico modo per sconfiggerlo”. Spiega Anna De Blasi. Che, a proposito di tempestività, aggiunge: “Nel 2020 il diffondersi del Covid-19 ha fatto sì che per la sanità la priorità fosse il virus. Prevediamo quindi un aumento di mortalità da tumore entro breve, perché di fronte a questa malattia perdere due o tre mesi può far la differenza tra la vita e la morte”.

In occasione di questo 13 ottobre già da qualche giorno, in provincia di Pavia, sono stati illuminati di rosa la statua della Minerva nel capoluogo e l’ex saponificio di Cava Manara (vedi foto nel collage qui sotto).

E, naturalmente, anche l’Arco di Spagna a Finalmarina. Commenta Anna, di ritorno dalla trasferta finalese: “La gente passava, si incuriosiva, chiedeva. Questo è il primo modo per fare prevenzione. E poi è un bel simbolo, visto che l’Infanta Margherita Teresa, sposa bambina, ebbe una vita non facile”.

Per concludere, la sinergia tra YAC Italia e Zonta Club Finale si è fin da subito consolidata e, nei prossimi mesi (purtroppo Coronavirus permettendo), si concretizzerà in molteplici iniziative culturali e di informazione e di approfondimento (che verranno rese note a tempo debito) sul tumore metastatico femminile in giovane età.