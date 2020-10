Anche Tovo aderisce al "Patto per la sicurezza": in arrivo un sistema di videosorveglianza

" Sono iniziate le procedure per sviluppare il sistema di videosorveglianza sul nostro territorio comunale. Il nostro Comune ha infatti firmato il 'Patto per l’attuazione della Sicurezza Urbana' con la Prefettura di Savona attraverso il quale si vuole rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità sul territorio di Tovo San Giacomo ". Così Alessandro Oddo , sindaco della località dell'entroterra pietrese, sulla propria pagina Facebook.

"Lo scorso 30 settembre è stato approvato dalla Giunta di Tovo San Giacomo il progetto realizzato dall'ing. Davide De Faveri con oggetto: 'Sistema di videosorveglianza e lettura delle targhe nel territorio comunale' con un quadro complessivo di spesa di quasi 90 mila euro - prosegue Oddo -. Il nostro territorio comunale è attraversato dalla SP4 che è anche una delle principali direttrici Piemonte/Liguria e anche per questo motivo, oltre prevedere una più completa copertura degli accessi al nostro paese, il progetto prevede 'due varchi' di lettura delle targhe in modo da rendere più controllabile alle Forze dell'Ordine il passaggio lungo l'arteria provinciale. Questo importante progetto di sicurezza, di tutela dell'incolumità pubblica e del decoro, parteciperà al bando nazionale in corso per il cofinanziamento".