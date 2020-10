Finale, il sindaco Frascherelli firma l'ordinanza che permette a tutti i cittadini il recupero legname da arenile

Anticipata nei giorni scorsi, ieri è stata firmata l'ordinanza sindacale per permettere ai cittadini il recupero del legname dalle spiagge pubbliche e private. Lo comunica in una nota il comune di Finale Ligure.

Nel frattempo l'amministrazione comunale e l'associazione bagni marini stanno valutando e decidendo come intervenire sulla rimozione delle grandi quantità trasportate dal Ponente nel weekend del 3/4 ottobre. Se in un primo momento si rifletteva sulla possibilità di dare fuoco alle cataste di legna, ora si ragiona maggiormente sulla creazione di cumuli e successiva rimozione e conferimento in discarica con una collaborazione comune/Concessionari.

Ciò che spaventa maggiormente sono i costi che di certo saranno ingenti. L’amministrazione comunale vuole risolvere la questione nei prossimi giorni.