Isola Gallinara, WWF Savona chiede informazioni riguardo lo status di redazione dei piani di gestione

Il WWF - spiega in una nota - ha chiesto all'amministrazione di Albenga quale ente gestore sia della Riserva naturale regionale della Gallinara istituita con Legge regionale n. 11/1989 che della Zona Speciale di Conservazione, informazioni circa lo stato di redazione del Piano dell’Area Protetta della Riserva naturale regionale e di quello del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione.

Difatti l'associazione è venuta a conoscenza recentemente tramite la visione delle delibere di Giunta comunale n. 485-486 del 28 novembre 2019, che il Comune di Albenga quale Ente gestore è risultato beneficiario: - di un finanziamento PSR 2014/2020 per complessivi euro 48.384,49 per la predisposizione del Piano dell’Area Protetta della Riserva naturale regionale; - di un finanziamento PSR 2014/2020 per complessivi euro 47.134,49 per la predisposizione del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione denominata “Isola Gallinara” codice IT1324908.

Visto che le Misure di Conservazione (MDC) sono la raccolta di regolamentazioni, interventi da incentivare o da attuare da parte degli enti gestori, attività di monitoraggio o didattico-divulgative necessarie perché gli habitat e le specie si mantengano in un buono stato di conservazione, così come vuole la Direttiva Habitat; la loro redazione, sito specifiche ed habitat specifiche è un obbligo ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela della biodiversità; come previsto dall’art. 3 della L.R. n.11/89 l'istituzione del parco è volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale, dei valori storico-culturali e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato con particolare riguardo al patrimonio zoologico, botanico, archeologico e geomorfologico; b) promuovere la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.

Le notizie circa il non ancora definito piano di acquisizione pubblica di tutta l’area, potrebbero destare preoccupazioni circa la sua futura tutela e gestione. Nella missiva inviata, il WWF ha chiesto di poter collaborare in forma gratuita, proponendosi all’Ente gestore come supporto alla stesura e redazione dei predetti piani sia dell’Area Protetta della Riserva naturale regionale che di quello del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione; al fine di predisporre in tempi ben definiti la loro redazione e successiva approvazione presso gli Enti competenti.