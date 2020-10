Pietra Ligure, legna sulle spiagge: il sindaco De Vincenzi firma l'ordinanza che autorizza i cittadini a raccoglierla

Il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi ha firmato l’ordinanza sindacale n. 149 del 13 ottobre 2020 con la quale si autorizzano i cittadini interessati a raccogliere il materiale ligneo depositato sulle spiagge a seguito delle ultime mareggiate e, contestualmente, si individuano le disposizioni, a carico dei titolari delle concessioni demaniali marittime, per le modalità di selezione dello stesso ai fini dello smaltimento.

"Vista la notevole quantità di materiale ligneo accumulatosi sulle spiagge, trasportato dalla mareggiata dei giorni scorsi, con questa ordinanza diamo la possibilità ai privati cittadini di riutilizzarlo per uso domestico – commenta De Vincenzi – La raccolta della legna sarà consentita fino al 30 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, utilizzando mezzi meccanici solo per le operazioni di taglio e di trasporto. Da parte nostra, dato che questa ingente quantità di materiali, vegetali e non, rappresenta un potenziale pericolo per chi fruisce delle spiagge, in particolar modo per i bambini, e che in caso di nuove mareggiate, disperdendosi nuovamente in mare può diventare assai pericoloso per le imbarcazioni, ci siamo già attivati per il suo smaltimento, previa la separazione dei materiali lignei e vegetali dai materiali di altra natura cui sono tenuti i titolari delle concessioni demaniali marittime".