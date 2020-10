"In ostaggio del tempo", il nuovo video della band albenganese WeFly

Il crepitìo di una fiamma che arde, una panoramica su oggetti dal sapore “vintage”, come una piuma d’oca, un calamaio, un antico scrigno… Questi sono i primi ingredienti che saltano agli occhi dello spettatore nel nuovo video dei WeFly, dal titolo “In ostaggio del tempo”.

La band, fondata nel 2012 nell’immediato entroterra albenganese, aveva conquistato la ribalta nazionale come “gruppo pop-rock più giovane d’Italia”. In questi ormai quasi nove anni di cammino i componenti fondatori, Alessandra Moscato (voce e chitarra), Crystal Sorgi (basso), Matteo De Furia (voce e batteria) e Matteo Zaccarello (voce e tastiere) hanno fatto uno straordinario percorso di crescita artistica, oltre che personale, definendo uno stile proprio, originale, sempre di grande impatto e dall’eccellente “appeal melodico”.

In questo nuovo singolo, “In ostaggio del tempo”, entrano nel magico universo della “fantasy”, uno stile che a livello europeo e mondiale sta letteralmente esplodendo come fenomeno di culto che raccoglie un numero sempre maggiore di appassionati, ma che in Italia non è ancora stato esplorato e approfondito come meriterebbe.

Ci hanno pensato proprio i WeFly, creando ancora una volta un’evoluzione stilistica tutta loro, che hanno battezzato FRED Music (Fantasy Rock Electronic Dance Music).

E naturalmente, per cogliere a fondo i segreti delle antiche battaglie e dei duelli a fil di lama di spada, esiste in provincia di Savona un’associazione più esperta in materia del Centro Storico del Finale?

Il Centro Storico del Finale è il gruppo che ha fondato e che organizza il “Viaggio nel Medioevo”: la consulenza di questa associazione finalese nei confronti dei WeFly è stata preziosa, così come preziose e affascinanti sono le location che si possono ammirare in questo video: Castel Govone e Pian Marino a Finale Ligure e l’antico ponte romano di Borghetto d’Arroscia, in un affascinante “abbraccio” tra le due province di Savona e Imperia che, grazie al sapiente uso della videocamera, si trasformano in luoghi misteriosi e fatati.

La canzone ha tutti gli ingredienti che hanno reso nel tempo amati i WeFly: melodia accattivante, arrangiamento curatissimo, produzione di alto livello professionale e un “tiro” capace di trascinare qualsiasi ascoltatore.

La band, per l’ottima riuscita della canzone e di questo video, ringrazia Synkro Studio Music Productions, AF Videoproduzioni, La Svolta Loano (parrucchieri), Claudia Make-Up (per il trucco), il Comune di Finale Ligure, l’associazione culturale Centro Storico del Finale, Fantasmagoria (Gothic Steampunk Alternative Fashion online Store), con un “Grazie” veramente speciale a Fabrizio Lena, Nadia Corciulo e Massimo Bozzano.

Ecco il video di “In ostaggio del tempo”: