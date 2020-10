Il premier Conte: "No a misure inadeguate e sproporzionate nel Dpcm, nessun intervento delle forze di polizia nelle case private"

"Misure nel segno della adeguatezza e della proporzionalità: misure più severe e restrittive di quelle necessarie a prevenire e tenere sotto controllo la curva dei contagi sarebbe inadeguato e sproporzionato". Con queste parole Giuseppe Conte, in una breve diretta diffusa attraverso i canali social, ribadisce alcuni aspetti chiave del Dpcm appena varato.

Il presidente del consiglio dei ministri rassicura chi temeva un nuovo lockdown e soprattutto smentisce severamente chi sui social preannunciava "repressioni da nuova Gestapo": "Nessun intervento delle forze dell'ordine nelle case private".

"La pandemia continua a stressare il nostro sistema sanitario. Abbiamo come fine primario la sicurezza e la salute dei cittadini, ma senza minare l'economia nazionale", rassicura Conte. Il quale ribadisce anche quanto già detto dalla ministra alla Pubblica istruzione Lucia Azzolina: "Allo stato attuale delle cose i nostri monitoraggi ricordano che le percentuali dei contagi non avvengono a scuola ma nel contesto familiare e amicale. Alla luce di questi dati al momento non ci sono i presupposti per una didattica a distanza".