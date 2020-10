La rabbia di Toti: "Nel nuovo Dpcm dove sono finiti tutti i consigli forniti con umiltà e buon senso dalle regioni?" (VIDEO)

"Nulla dei suggerimenti di buonsenso trasmessi dalle regioni è stato recepito dal governo": con queste parole Giovanni Toti in diretta dal proprio profilo facebook esprime in modo severo il suo giudizio sul nuovo Dpcm.

Il presidente regionale specifica che non si tratta di una presa di posizione politica: "Le regioni hanno lavorato duramente, sono arrivati consigli utili, elaborati umilmente e con buon senso da governatori di centrodestra esattamente come di centrosinistra, da governatori in carica da tempo così come neo-eletti. Dispiace: viene da chiedersi a che cosa siano servite tutte quelle ore e ore di riunioni e di confronto di idee, spesso fino a tarda notte".

Il governatore però non è tranchant ma lascia uno spiraglio aperto: "Credo ancora in quello che spesso viene chiamato 'un ravvedimento operoso' da parte del governo di Roma, che insomma il governo aggiusti il tiro facendo tesoro di tutti gli input forniti dalle regioni".