Maestra positiva al Covid, due prime della scuola elementare Callandrone di Savona in quarantena

Una maestra risulta positiva al Coronavirus e scatta l'isolamento obbligatorio per due classi della scuola primaria Callandrone del comprensivo IV G. Marconi di piazzale Moroni a Savona.

La dirigente scolastica Marietta Squillante, dopo la comunicazione dell'Asl ha reso noto ai genitori degli alunni delle due classi e agli insegnanti della quarantena iniziata già nella giornata di ieri e che durerà fino al 23 ottobre.

I familiari degli alunni in quarantena non hanno l'obbligo di isolamento ma, come raccomandato dall'Asl2, sono invitati a limitare gli spostamenti al limite necessario (casa-lavoro) e gli eventi sociali.

Gli alunni potranno continuare a seguire le lezioni tramite la didattica a distanza.