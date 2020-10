Prelievi di sangue esenti-ticket: sinergia tra il Comune di Toirano e il poliambulatorio ABG Salute di Borghetto

Il sindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza, e l'assessore ai servizi sociosanitari Deni Aicardi rendono note le nuove disposizioni in materia di sanità.

"All'inizio del lockdown come prescritto dal DPCM ed in aderenza ai protocolli anticontagio, questa amministrazione si è trovata costretta a sospendere le attività dell'ambulatorio infermieristico.

In questi mesi abbiamo lavorato per creare una valida alternativa viste le nuove disposizioni che ci impedivano di utilizzare infermieri professionali non iscritti all'albo.

Coscienti dell'enorme lavoro svolto in questi anni dai volontari e non volendo esporli a nessun rischio di contagio questa amministrazione ha scelto di utilizzare per i prelievi ai cittadini esentati dal ticket il poliambulatorio della onlus ABG SALUTE di Borghetto S. Spirito, dotato di personale certificato e qualificato.

Il comune sosterrà le spese e gli utenti potranno fare il prelievo dal lunedì al venerdì previo appuntamento presso la sede di Borghetto S. S.

Coloro i quali non potranno recarsi presso l’ambulatorio di Borghetto, sempre previo appuntamento, potranno richiedere il prelievo presso il proprio domicilio.

I referti si potranno scaricare on line oppure un delegato del comune li porterà a domicilio a coloro che sono impossibilitati a farlo.

Il servizio sarà disponibile da mercoledì 14 ottobre 2020.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare o ABG salute o l'assessore ai servizi socio sanitari Deni Aicardi al n. 3479106832".